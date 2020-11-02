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Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV (611266000)

Артикул: 76844
  • Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV (0.611.266.000) - фото 1
  • Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV (0.611.266.000) - фото 2
Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV (0.611.266.000) - фото 1
Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV (0.611.266.000) - фото 2
77 970 руб. 
Купить
+ 1354 КэтКоинов
Артикул: 76844
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 12 995 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBosch
Тип товараПерфораторы
Минимальный диаметр патрона18 мм
Макс. диаметр сверления (дерево)30 мм
Режим долблениеда
Режим сверлениеда
Максимальный крутящий момент200 Н*м
Макс. энергия удара19 Дж
Макс. диаметр сверления (полой коронкой)150 мм
Макс. диаметр сверления (металл)13 мм
Макс. диаметр сверления (бетон)52 мм
Потребляемая мощность1700 Вт
Режим шуруповертанет
Дополнительные щетки в комплектенет
Тип крепления бураSDS-Max
Быстрозажимной патрон в комплектенет
Тормоз двигателянет
Фиксация шпинделянет
Электронная защита от перегрузокнет
Пылесборникнет
Антивибрационная системада
Предохранительная муфтада
Питаниесеть
Ограничитель глубины сверлениянет
Блокировка кнопки включенияда
Ключевой патрон в комплектенет
Дополнительная рукояткаесть
Электронная регулировка частоты вращенияда
Ширина, см31.2
Длина, см60
Высота, см12
Вес, кг11.5
Два режима работы. Мощность - 1700 Вт. Сила удара - 19 Дж


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Теги товара: SDS MAX, SDS MAX 1100 вт, Сетевые.


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Самовывоз невозможен
Перфоратор Bosch GBH 12-52 DV (611266000) - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 77970 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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