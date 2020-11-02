Перфоратор аккумуляторный Bosch GBH 18 V-LI Compact (611905300)

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bosch
|Тип товара
|Перфораторы
|Макс. энергия удара
|1.7 Дж
|Режим сверление
|да
|Минимальный диаметр патрона
|10 мм
|Макс. диаметр сверления (полой коронкой)
|25 мм
|Макс. диаметр сверления (металл)
|13 мм
|Макс. диаметр сверления (дерево)
|20 мм
|Макс. диаметр сверления (бетон)
|18 мм
|Режим долбление
|нет
|Режим шуруповерта
|да
|Дополнительные щетки в комплекте
|нет
|Тип крепления бура
|SDS-Plus
|Быстрозажимной патрон в комплекте
|нет
|Питание
|аккумулятор
|Тип аккумулятора
|Li-Ion
|Тормоз двигателя
|нет
|Фиксация шпинделя
|нет
|Электронная защита от перегрузок
|нет
|Пылесборник
|нет
|Предохранительная муфта
|да
|Антивибрационная система
|нет
|Ограничитель глубины сверления
|есть
|Напряжение аккумулятора, В
|18 В
|Блокировка кнопки включения
|да
|Количество аккумуляторов
|нет
|Ключевой патрон в комплекте
|нет
|Зарядное устройство в комплекте
|нет
|Емкость аккумулятора
|1.5 Ач
|Дополнительная рукоятка
|есть
|Электронная регулировка частоты вращения
|да
|Ширина, см
|20
|Длина, см
|28
|Высота, см
|9
|Вес, кг
|1.9
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