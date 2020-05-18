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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Gezatone
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|да
|Производство
|Тайвань
|Высота, см
|15
|Длина, см
|35
|Ширина, см
|25
|Вес, кг
|0.8
Массажер Gezatone Amg392 подушка - это компактный роликовый массажер, который двумя парами массажных роликов производит глубокий массаж мышц спины, шеи, поясницы. Подушка укрепляется на спинке сидения с помощью эластичных ремней. Для усиления массажного эффекта можно подключить функцию инфракрасного подогрева. Массажер Gezatone Amg392 может использоваться как дома и в офисе, так и в машине, так как имеет возможность подключения к бортовой сети автомобиля.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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18.05.2020
Низкая цена, автоматическое переключение направления движения валиков, оптимальный размер подушки.
Недостатки:
Пока не обнаружились.
Комментарий:
Яркий цвет устройства (зелёный)