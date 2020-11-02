Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для спины
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|нет
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|8
|Длина, см
|40
|Функции и режимы
|массаж
|Ширина, см
|25
|Вес, кг
|1.1
Массажер Bradex Kz 0242 Спина без проблем за 10 минут в день представляет собой простое приспособление, с помощью которого легко снять компрессионную нагрузку с позвоночника. Представляет собой пластину с тремя настраиваемыми уровнями изгиба со встроенными магнитами. Создаваемое ими магнитное поле оказывает массажное воздействие на мышцы позвоночника, улучшают кровообращение. Рекомендуется использовать массажер Bradex Kz 0242 по пять минут - утром и вечером.Особенности:
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить Алмаг 01 и другие аппараты магнитотерапии компании ЕЛАМЕД.
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