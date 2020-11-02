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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для головы
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|да
|Питание от сети
|нет
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|нет
|Производство
|Китай
|Высота, см
|8
|Длина, см
|23
|Функции и режимы
|вибрация
|Ширина, см
|18
|Вес, кг
|1
Массажер Bradex Kz 0305 Актиния применяется в процессе мытья головы. Эффективно массирует кожу, удаляя отмершие чешуйки кожи. Помогает в борьбе с перхотью. Улучшает кровообращение, повышает степень усваиваемости полезных веществ, содержащихся в шампунях и бальзамах. Полная водонепроницаемость делает массажер Bradex Kz 0305 Актиния безопасным при использовании в душе.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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