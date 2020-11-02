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Массажер Bradex Kz 0155 Импульс, миостимулятор

Артикул: 75283
Массажер Bradex Импульс Kz 0155
840 руб. 
990 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 75283
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см6
Длина, см20
Функции и режимыэлектромассаж
Ширина, см19
Вес, кг0.4

Массажер Bradex Kz 0155 Импульс, миостимулятор используется для коррекции фигуры, для массажа мышц тела с целью снятия болевых ощущений и напряжения, для борьбы с целлюлитом. Сеанс воздействия длится не более 40 минут. За это время поступающие на закрепленные на теле силиконовые подушечки импульсы заставляют мышцы производить множественные поперечно-вращательные и продольные сокращения. Благодаря этому улучшается кровоснабжение тканей, повышается насыщаемость их кислородом, сжигаются лишние жировые отложения, снимается напряжение и болевые ощущения в мышцах. Массажер Bradex Kz 0155 Импульс, миостимулятор прост в использовании и рекомендуется для домашнего применения.

Особенности:

  • Работает от двух мизинчиковых батареек;
  • Пять предустановленных программ воздействия;
  • Три активных режима воздействия;
  • Частота импульсов - 90-160 Гц;
  • Выполнен из ПВХ, металла, силикона;
  • Вызывает продольное и поперечно-вращательное сокращение мышц;
  • Снимает мышечную боль и напряжение;
  • Режимы воздействия - постукивание, модуляция массирование.

Комплектация:

  • Массажер Bradex Kz 0155 Импульс, миостимулятор;
  • Силиконовые подушечки (2 шт.);
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Массажер Bradex Kz 0155 Импульс, миостимулятор

Видеообзор Массажер Bradex Kz 0155 Импульс, миостимулятор



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Массажер Bradex Kz 0155 Импульс, миостимулятор - этот товар вы можете купить по цене 840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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