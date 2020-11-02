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Шуруповёрт - отвертка аккумуляторная Makita 6723 DW

Артикул: 74898
Шуруповёрт - отвертка аккумуляторная Makita 6723 DW
16 040 руб. 
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+ 279 КэтКоинов
Артикул: 74898
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMakita
Тип товараОтвертка аккумуляторная
Аккумулятор в комплектеда
Количество аккумулятороввстроенный
Тип аккумулятораNi-Cd
Питаниеот аккумулятора
Напряжение аккумулятора, В4.8
Макс. крутящий момент4.5 Hm
Магнитный держатель на корпусенет
Лампа точечной подсветкида
Кол-во скоростей работы1
В кейседа
Зарядное устройство в комплектеда
Задний ходда
Емкость аккумулятора0.6 Ач
Гнездо для крепления битнет
Длина, см34
Ширина, см19
Высота, см16
Вес, кг0.42
максимальный крутящий момент - 4.5 Hm. Тип используемого аккумулятора - Ni-Cd


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Самовывоз невозможен
Шуруповёрт - отвертка аккумуляторная Makita 6723 DW - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 16040 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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