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Потолочный монитор ACV AVM-1303 серый

Артикул: 74793
  • Потолочный монитор ACV AVM-1303 серый - фото 1
  • Потолочный монитор ACV AVM-1303 серый - фото 2
Потолочный монитор ACV AVM-1303 серый - фото 1
Потолочный монитор ACV AVM-1303 серый - фото 2
17 590 руб. 
Купить
+ 541 КэтКоинов
Артикул: 74793
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендACV
Тип товараАвтомобильный монитор
DVD-проигрывательнет
MP3-проигрывательесть
TV-тюнернет
Вес, кг1.88
Диагональ, дюйм13.3
Интерфейс USBесть
КомплектацияМонитор, силовой провод, пульт, руководство пользователя
Размеры, мм34.5x28x2
Разрешение1920x1080
Тип мониторапотолочный
ФорматыMP3/MP4/WMA/WAV/ М PEG2/MPEG4/M KV/H .264/AVS/VC1 /RM/RMVB/AVI
Цветсерый
Модель 2016 года. Сверхтонкий потолочный монитор Full HD, толщина 2 см. Эффективность изображения 99,9 процентов. Формат 16:9. FM-трансмиттер, IR-порт, читает файлы MP4/MP3/ WMA/WAV/МPEG2/MPEG4/AVS/VC1/AVI/RM/RMVB.


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Самовывоз невозможен
Потолочный монитор ACV AVM-1303 серый – стоимость товара 17590 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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