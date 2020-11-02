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Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071

Артикул: 74603
  • Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 - фото 1
  • Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 - фото 2
Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 - фото 1
Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 - фото 2
1 120 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 74603
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см20.2
Длина, см22
Ширина, см3
Вес, кг0.4

Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 - это вакуумный массажер, с помощью которого происходит улучшение обмена веществ, улучшается кровообращение, ускоряется лимфоток. В результате повышается упругость кожи, улучшается ее внешний вид, снимаются мышечные спазмы. Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071 помогает в борьбе с целлюлитом, ускоряет выведение токсинов и шлаков из организма.

Особенности:

  • Выполнен из прочного пластика;
  • Имеет три уровня интенсивности воздействия;
  • Работает от аккумулятора, нуждается в подзарядке;
  • Рекомендован для домашнего использования.

Комплектация:

  • Массажер Bradex Антицеллюлит KZ 0071;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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