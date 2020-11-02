Пояс массажный с инфракрасным излучением Sf 0088 МИНИ СЛИММИНГ Benice Mini slimming

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|Бренд
|Bradex
|Тип товара
|Массажер для тела
|Назначение
|для любой области тела
|Питание от USB
|нет
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Работа от прикуривателя (в автомобиле)
|да
|Производство
|Китай
|Высота, см
|24.5
|Длина, см
|33
|Функции и режимы
|вибрация, подогрев
|Ширина, см
|9
|Вес, кг
|0.75
Массажный пояс Bradex Мини Слимминг Sf 0088 предназначен для коррекции фигуры в проблемных зонах. Воздействуя на участки тела с помощью инфракрасного излучения в комплексе с вибрационным воздействием, пояс значительно повышает эффект от физических нагрузок и диет. Благодаря использованию массажного пояса Bradex Мини Слимминг Sf 0088 происходит безопасное расщипление жировых тканей, повышается эластичность кожи, снимается усталость.
Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.
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