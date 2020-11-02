Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 
Главная Товары для красоты и здоровья Массажеры Массажеры для тела Bradex Пояс массажный с инфракрасным излучением Sf 0088 МИНИ СЛИММИНГ Benice Mini slimming

Пояс массажный с инфракрасным излучением Sf 0088 МИНИ СЛИММИНГ Benice Mini slimming

Артикул: 74596
  • Массажный пояс Bradex Мини Слимминг Sf 0088 - фото 1
  • Массажный пояс Bradex Мини Слимминг Sf 0088 - фото 2
Массажный пояс Bradex Мини Слимминг Sf 0088 - фото 1
Массажный пояс Bradex Мини Слимминг Sf 0088 - фото 2
1 890 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74596
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)да
ПроизводствоКитай
Высота, см24.5
Длина, см33
Функции и режимывибрация, подогрев
Ширина, см9
Вес, кг0.75

Массажный пояс Bradex Мини Слимминг Sf 0088 предназначен для коррекции фигуры в проблемных зонах. Воздействуя на участки тела с помощью инфракрасного излучения в комплексе с вибрационным воздействием, пояс значительно повышает эффект от физических нагрузок и диет. Благодаря использованию массажного пояса Bradex Мини Слимминг Sf 0088 происходит безопасное расщипление жировых тканей, повышается эластичность кожи, снимается усталость.

Особенности:

  • Инфракрасное излучение благотворно воздействует на структуру кожи;
  • Эффект вибрационного массажа в комплексе с инфракрасным подогревом значительно повышается;
  • В процессе массажа расщепляются жировые отложения;
  • Пояс можно закрепить не только на талии и бедрах, но и на руках и ногах;
  • Настраиваемый уровень интенсивности вибрации;
  • Массаж можно проводить как с подогревом, так и без;
  • Возможность работы от бортовой сети автомобиля позволяет использовать прибор во время поездок;
  • Изготовлен из прочного, износостойкого материала;
  • Рекомендован для применения в домашних условиях.

Комплектация:

  • Массажный пояс Bradex Мини Слимминг Sf 0088;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Пояс массажный с инфракрасным излучением Sf 0088 МИНИ СЛИММИНГ Benice Mini slimming - стоимость товара 1890 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...