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Миостимулятор электронный Bradex KZ 0044 Электротренер

Артикул: 74592
  • Массажный пояс Bradex Электротренер Kz 0044 - фото 1
  • Массажный пояс Bradex Электротренер Kz 0044 - фото 2
  • Массажный пояс Bradex Электротренер Kz 0044 - фото 3
Массажный пояс Bradex Электротренер Kz 0044 - фото 1
Массажный пояс Bradex Электротренер Kz 0044 - фото 2
Массажный пояс Bradex Электротренер Kz 0044 - фото 3
2 230 руб. 
2 690 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74592
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля области живота
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторада
Питание от сетинет
ПроизводствоКитай
Высота, см18
Длина, см27
Функции и режимыэлектромассаж
Вес, кг0.49

Массажный пояс Bradex Электротренер Kz 0044 представляет собой массажер, созданный на основе миостимуляции мышц, непосредственно прилегающих к прессу. Воздействие происходит не только на мышцы, имеющие контакт с электродами, но и на все мускулы, входящие в данную мышечную группу. Занятия с массажным поясом Bradex Электротренер Kz 0044 по 30-40 минут в день позволит за короткий промежуток времени сформировать красивый накаченный пресс и подтянуть дряблый живот.

Особенности:

  • Четыре программы тренировки, рассчитанные на увеличение длительности фазы сокращения мышц;
  • Индикатор состояния накладок сигнализирует о превышении допустимой нормы интенсивности тренировки;
  • Сохранение в памяти информации о параметрах предыдущих и текущей тренировки;
  • Интуитивно понятная панель управления;
  • Прочный материал изготовления;
  • Рекомендован для домашнего применения.

Комплектация:

  • Массажный пояс Bradex Электротренер Kz 0044;
  • Батарейки ААА (3 шт.);
  • Гипоаллергенные электронные накладки (3 шт.);
  • Дополнительный пояс;
  • Сумка-чехол;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Видео:

Видеообзор на Миостимулятор электронный Bradex KZ 0044 Электротренер

Видеообзор Миостимулятор электронный Bradex KZ 0044 Электротренер



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Самовывоз невозможен
Миостимулятор электронный Bradex KZ 0044 Электротренер - купить по цене 2230 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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