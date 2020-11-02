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Накидка массажная Bradex KZ 0301 Здоровая спина new

Артикул: 74520
  • Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 - фото 1
  • Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 - фото 2
  • Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 - фото 3
Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 - фото 1
Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 - фото 2
Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 - фото 3
1 860 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 74520
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 месяцев
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендBradex
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля спины, для бедер, для шейно-плечевого отдела, для икроножных мышц
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
ПроизводствоКитай
Высота, см4
Длина, см50
Вес, кг1

Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 представляет собой полоску шириной 20 см, выполненную в форме накидки-воротника, позволяющую производить вибромассаж различных областей тела. Воздействие на плечи, спину, икроножные мышцы позволяют быстро снять усталость и нормализовать кровообращение и движение лимфатической жидкости. Удобная панель управления позволяет выбрать наиболее подходящую интенсивность и режим массажа. Автоматический таймер отключит массажную накидку Bradex Здоровая спина нью Kz 0301 через 15 минут работы.

Особенности:
  • Мощность массажера - 90 Вт;
  • Автоматический таймер на 15 минут;
  • 99 программ массажа;
  • 20 уровней интенсивности массажного воздействия;
  • Удобная панель управления в непосредственной близости от рук;
  • Прочный, приятный на ощупь материал;
  • Воздействие массажера улучшает кровообращение, снимает усталость, расслабляет мышцы;
  • Эффективен для устранения отечности;
  • Удобен для использования в домашних условиях или в офисе;
  • Компактные размеры и небольшой вес.
Комплектация:
  • Массажная накидка Bradex Здоровая спина нью Kz 0301;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.

Обратите внимание: в интернет-магазине КотоФото вы также можете купить Алмаг 01 и другие приборы Елатомского завода.



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Самовывоз невозможен
Накидка массажная Bradex KZ 0301 Здоровая спина new - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 1860 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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