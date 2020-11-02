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Бензопила Partner P340S 9666990-01

Артикул: 74026
  • Бензопила Partner P340S 9666990-01 - фото 1
  • Бензопила Partner P340S 9666990-01 - фото 2
Бензопила Partner P340S 9666990-01 - фото 1
Бензопила Partner P340S 9666990-01 - фото 2
36 920 руб. 
Купить
+ 3053 КэтКоинов
Артикул: 74026
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Тип товараБензопилы
Мощность двигателя1.9 л. с.
Объём двигателя, см335
Объём топливного бака, л0.3
Число тактов двигателя2
Длина шины35 см
Максимальная длина шины14 дюйм.
Шаг цепи3/8 дюйм.
Тип приводаБензиновый
Тормоз цепиДа
АнтивибрацияДа
Плавная регулировка скоростинет
Плавный пускнет
Уровень шума103 дБ
Ширина, см29
Длина, см49
Высота, см31.5
Вес, кг5.3
бензопила, мощность 1440 Вт, длина шины 35 см, шаг цепи 3/8 дюйма, вес 5.3 кг


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Теги товара: Для дачи, Цепные.


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Самовывоз невозможен
Бензопила Partner P340S 9666990-01 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 36920 руб., вам надо позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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