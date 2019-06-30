Ирригатор полости рта Little Doctor Aquajet Ld-a8

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|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Little Doctor
|Тип товара
|Ирригатор
|Вес, кг
|1.47
|Высота, см
|18
|Давление струи, кПа
|290 - 810
|Длина, см
|16.5
|Количество режимов
|4
|Комплектация
|Основное устройство, Сменная насадка - 5 шт. (4 шт. - стандартные струйные насадки, 1 шт. - пародонтологическая), Шурупы для крепления к стене, Руководство по эксплуатации на русском языке, Гарантийный талон.
|Насадок в комплекте
|5
|Питание от батареек или аккумулятора
|нет
|Питание от сети
|да
|Производство
|Тайвань
|Частота пульсации воды
|1200 имп/мин
|Ширина, см
|14
Ирригатор Little Doctor Aquajet Ld-a8 представляет собой современный прибор, предназначенный для ухода за полостью рта. Имеет регулируемую подачу воды, пять различных насадок, включая насадку с гибким распылителем, позволяют достичь труднодоступных мест полости рта, эффективно вычистить межзубное пространство и десенные карманы. Мягкое покрытие Soft-Touch делает пользование ирригатором Little Doctor Aquajet Ld-a8 легким и приятным.Особенности:
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30.06.2019
Мощный. Простой в использовании.
Недостатки:
прослужил 1 год. потом начались проблемы с давлением. а через 1,5 года он начал протекать( внутри, где стоит мотор). Думала из-за осадка от воды (промывала средствами от накипи), но видимо трещина. Ремонт будет стоить не на много меньше чем новый купить. Громоздкий, тяжелый. Перевозить с собой очень не удобно( ну он так-то и не портативный), так что это не особо то и минус, но усесть при покупки стоит.
Комментарий:
Куплю другую модель, так как поняла что мне необходим портативный ирригатор. Вообще всем друзьям советую пользоваться ирригаторами. А в частности советую эту модель и этот интернет магазин
23.04.2019
Работает немного тише чем LD-A7 (пользуюсь обеими версиями). Отлично выполняет свои функции. Дополнительная насадка в комплекте.
Недостатки:
Дополнительная, подарочная насадка (с силиконовым наконечником), оказалась с браком. Через несколько месяцев, пластик растрескался в районе изгиба, и раствор для чистки стал брызгать через образовавшуюся щель, во время использования. Остальные (стандартные) насадки, без изьяна.
Комментарий:
Купил себе этот ирригатор на работу (в мастерскую). Дома давно и успешно пользуюсь LD-A7, потому выбор производителя был очевиден.
12.12.2018
Удобный, им легко пользоваться, о очень понятен. Нормальная струя, хорошо вымывает остатки, даже после чистки щеткой и зубной нитью.
Недостатки:
Пока не заметила.
Комментарий:
Очень нужная вещь. Т.к. остатки пищи провоцируют заболевания не только полости рта, но и внутренних органов.