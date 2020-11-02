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Тонометр автоматический Little Doctor Ld30

Артикул: 73519
Тонометр автоматический Little Doctor Ld30
1 810 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73519
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — Гарантия 5 года. На манжету 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендLittle Doctor
Тип товараТонометр автоматический
Тип тонометраавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаавтоматическое
Размер манжеты, см25x36
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетиесть
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоКитай
Высота, см4.8
Длина, см12.7
Ширина, см9.7
Вес, кг0.35
Электронный тонометр с фиксацией манжеты на плечо Little Doctor LD30 - это автоматический измеритель артериального давления по экономичной цене с необходимым набором потребительских функций. Прибор использует осциллометрический метод измерения артериального давления и частоты пульса, разработан для пользователей в возрасте от 15 лет. Отличительной особенностью тонометра Little Doctor LD30 является наличие электронного алгоритма обработки данных Fuzzy Algorithm, который, учитывая индивидуальные особенности сердцебиения пациента, автоматически управляет всем процессом измерения артериального давления, что позволяет сокращать время измерения, минимизирует неприятные болевые ощущения при сдавливании плечевой артерии и гарантирует получение точных результатов. Комплектация: электронный блок тонометра Little Doctor LD30, манжета Little Doctor Cuff-LDA увеличенного размера для пациентов с длиной окружности плеча 25 - 36 см, сетевой адаптер Little Doctor LD-N057, руководство по эксплуатации, сумка для хранения прибора, комплект элементов питания, гарантийный талон.


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Самовывоз невозможен
Тонометр автоматический Little Doctor Ld30 - стоимость товара 1810 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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