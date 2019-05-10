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Тонометр полуавтоматический Omron S1

(2)
Артикул: 73162
  • Тонометр полуавтоматический Omron S1 - фото 1
  • Тонометр полуавтоматический Omron S1 - фото 2
  • Тонометр полуавтоматический Omron S1 - фото 3
Тонометр полуавтоматический Omron S1 - фото 1
Тонометр полуавтоматический Omron S1 - фото 2
Тонометр полуавтоматический Omron S1 - фото 3
1 560 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73162
В наличии
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БрендOmron
Тип товараТонометр полуавтоматический
Тип тонометраполуавтоматический
Тип манжетына предплечье
Определение частоты пульсаесть
Определение артериального давленияесть
Нагнетание воздухаручное
Размер манжеты, см22x32
Автоматическое отключениеесть
Память последнего измеренияесть
Питание от батареек или аккумулятораесть
Питание от сетинет
Сумка в комплектеесть
ПроизводствоЯпония
Высота, см6.4
Длина, см10.5
Ширина, см3.5
Вес, кг0.08
Особенности:
  • Крупный трехстрочный жидкокристаллический дисплей
  • Объем памяти рассчитан на сохранение 14 результатов измерения
  • Интегрированный индикатор повышенного давления
  • Измерение выполняется еще в процессе накачивания манжеты воздухом
  • Манжета, повторяющая форму руки, средний размер
  • В комплекте чехол для удобного и безопасного хранения оборудования
  • Прошел клиническую апробацию, нет возрастных ограничений к применению данного запястного тонометра
  • Работает от батареек, набор которых идет в комплекте
Комплектация:
  • Электронный блок тонометра Omron S1 (HEM 4030-RU)
  • Веерообразная компрессионная манжета Fan-Shaped 22-32 см
  • Груша для нагнетания воздуха
  • Руководство по эксплуатации
  • Футляр для хранения прибора
  • Комплект элементов питания
  • Гарантийный талон
  • Журнал для записи артериального давления


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Рейтинг: 5 на основе 2 отзывов
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10.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
удобство и простота в использовании, мягкий манжет, грамотно и четко показывает давление

Недостатки:
сначала было непривычно, что нет звука, но потом привыкаешь

Комментарий:
хорошая модель, выполняет свои функции


10.05.2019
Источник: Яндекс Маркет
Достоинства:
цена, компактный размер и малый вес, измеряет точно

Недостатки:
нет звука измерения пульса

Комментарий:
шикарное сочетание размеров и простоты + ручная накачка позволяет забыть о проблемах с батарейками

Самовывоз невозможен
Тонометр полуавтоматический Omron S1 - данный товар вы можете купить по цене по цене 1560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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