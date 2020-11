Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп

Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп - это дополнительное оружие к игре Проекционный тир Johnny the Skull Джонни-Череп. Выполнен в соответствии с основным дизайном. Имеет счетчик точных попаданий. Звуковые эффекты усиливают реалистичность игры. Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп имеет удобную форму и прочный материал изготовления

Особенности:

Игрушка работает от трех мизинчиковых батареек;

Дизайн бластера точно такой же, как у бластеров из других наборов Johnny the Skull;

В бластере встроен специальный счетчик, который фиксирует точные попадания.

Комплектация:

Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп;

Упаковка.

Видео: