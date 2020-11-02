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Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп

Артикул: 73141
  • Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп - фото 1
  • Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп - фото 2
  • Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп - фото 3
Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп - фото 1
Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп - фото 2
Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп - фото 3
1 010 руб. 
1 320 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 73141
В наличии
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БрендHasbro
Тип товараБластер
Возрастот 6 лет
Материалпластик

Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп

Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп - это дополнительное оружие к игре Проекционный тир Johnny the Skull Джонни-Череп. Выполнен в соответствии с основным дизайном. Имеет счетчик точных попаданий. Звуковые эффекты усиливают реалистичность игры. Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп имеет удобную форму и прочный материал изготовления

Особенности:

  • Игрушка работает от трех мизинчиковых батареек;
  • Дизайн бластера точно такой же, как у бластеров из других наборов Johnny the Skull;
  • В бластере встроен специальный счетчик, который фиксирует точные попадания.

Комплектация:

  • Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп

Видеообзор Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп



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Самовывоз невозможен
Бластер для тира Johnny the Skull Джонни-Череп - этот товар вы можете купить в интернет-магазине КотоФото по цене 1010 руб. Фото, цена на товар и описание размещены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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