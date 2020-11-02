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Массажер Zenet Tl-mht-a

Артикул: 73084
Массажер Zenet Tl-mht-a
4 150 руб. 
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+ 66 КэтКоинов
Артикул: 73084
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендZenet
Тип товараМассажер для тела
Назначениедля любой области тела
Питание от USBнет
Питание от батареек или аккумуляторанет
Питание от сетида
Работа от прикуривателя (в автомобиле)нет
ПроизводствоКитай
Высота, см15
Длина, см20
Материалпластик
Функции и режимымассаж шиацу, подогрев, вибрация
Ширина, см13
Вес, кг1

Массажер Zenet Tl-mht-a используется для проведения массажа Шиацу, направленного на выявление и лечение болезненных жестких зон организма, образующихся в результате стрессов и заболеваний. Действие массажера сводится к воздействию на активные точки с целью восстановления циркуляции энергии в поврежденных тканях. Удобная рукоятка и подходящие размеры массажера Zenet Tl-mht-a позволяют дотянуться для любого участка тела.

Особенности:

  • Рекомендуется для лечения остеохондрозов, сколиозов, заболеваний суставов;
  • Нормализует деятельность сердечной мышцы и снижает артериальное давление;
  • Наличие инфракрасной подсветки позволяет глубоко прогревать массируемые участки тела;
  • Две скорости позволяют выбрать режим интенсивного или релаксирующего массажа;
  • Массирует одновременно несколько аккупунктурных точек.

Комплектация:

  • Массажер Zenet Tl-mht-a;
  • Документация;
  • Упаковка.

Возможно наличие противопоказаний. Перед использованием необходимо проконсультироваться с лечащим врачом.



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Самовывоз невозможен
Массажер Zenet Tl-mht-a - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 4150 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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