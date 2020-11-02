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Люстра MW-Light Восторг 1340506

Артикул: 70903
  • Потолочный светильник MW-Light Восторг 1340506 - фото 1
  • Потолочный светильник MW-Light Восторг 1340506 - фото 2
  • Потолочный светильник MW-Light Восторг 1340506 - фото 3
  • Потолочный светильник MW-Light Восторг 1340506 - фото 4
Потолочный светильник MW-Light Восторг 1340506 - фото 1
Потолочный светильник MW-Light Восторг 1340506 - фото 2
Потолочный светильник MW-Light Восторг 1340506 - фото 3
Потолочный светильник MW-Light Восторг 1340506 - фото 4
14 100 руб. 

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10 320 руб. 

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Артикул: 70903
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 1 175 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMW-Light
Тип товараСветильник потолочный
Количество ламп6
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт60
Высота, см90
Длина, см45
Ширина, см45
Вес, кг45
Мощность – 360 Вт. Лампы – светодиодные, энергосберегающие, накаливания, 6 шт.


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Самовывоз невозможен
Люстра MW-Light Восторг 1340506 - стоимость товара 14100 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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