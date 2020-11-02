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Колонки Oklick OK-121 2.0 черный 5Вт

Артикул: 68205
  • Колонки Oklick OK-121 2.0 черный 5Вт портативные - фото 1
  • Колонки Oklick OK-121 2.0 черный 5Вт портативные - фото 2
  • Колонки Oklick OK-121 2.0 черный 5Вт портативные - фото 3
Колонки Oklick OK-121 2.0 черный 5Вт портативные - фото 1
Колонки Oklick OK-121 2.0 черный 5Вт портативные - фото 2
Колонки Oklick OK-121 2.0 черный 5Вт портативные - фото 3
960 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 68205
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендOklick
Тип товараКолонки
Вес, кг1
Длина, см21
Ширина, см19.5
Высота, см10
Диапазон воспроизводимых частот150 - 20000 Гц
Тип акустической системы2.0
Мощность2.5 Вт
Суммарная мощность5 Вт
Материал корпуса колонокпластик
Материал корпуса фронтальных колонок/сателлитовпластик
Разъем для наушниковесть
Питание от USBда
Питание от сетинет
Интерфейс USB Type A (для флэшки)нет
Количество колонок в комплекте2
Входылинейный
ПроизводствоКитай
Компьютерная стерео-акустика. Суммарная мощность – 5 Вт. Диапазон воспроизводимых частот – 150 - 20000 Гц


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Колонки Oklick OK-121 2.0 черный 5Вт - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 960 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
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Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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