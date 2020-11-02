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Процессор Intel Core i3 6300 OEM (CM8066201926905S R2HA)

Артикул: 67264
  • Процессор Intel Core i3 6300 3.8GHz Socket-1151 (CM8066201926905S R2HA) OEM - фото 1
  • Процессор Intel Core i3 6300 3.8GHz Socket-1151 (CM8066201926905S R2HA) OEM - фото 2
Процессор Intel Core i3 6300 3.8GHz Socket-1151 (CM8066201926905S R2HA) OEM - фото 1
Процессор Intel Core i3 6300 3.8GHz Socket-1151 (CM8066201926905S R2HA) OEM - фото 2
11 830 руб. 
Купить
+ 64 КэтКоинов
Артикул: 67264
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIntel
Тип товараПроцессор
Состояние товарановый
SocketLGA1151
Интегрированное графическое ядрода
Количество ядер2
Максимальная рабочая температура100°C
Объем кэша L164 Кб
Объем кэша L2256 КБ
Объем кэша L34096 Кб
Тактовая частота3800 МГц
Техпроцесс14 нм
Тип поставкиOEM
ЯдроSkylake (2015)
Вес, кг0.03
2-ядерный процессор, частота 3800 МГц, объем кэша L2/L3: 256 КБ/ 4 Мб, ядро Skylake, техпроцесс 14 нм, интегрированное графическое ядро, встроенный контроллер памяти.


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Самовывоз невозможен
Процессор Intel Core i3 6300 OEM (CM8066201926905S R2HA) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 11830 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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