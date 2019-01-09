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|Бренд
|Taller
|Тип товара
|Наборы ножей
|Длина лезвия, мм
|100+135+205+210
|Количество предметов в наборе
|6
|Материал лезвия
|сталь
|Материал ручки (-ек)
|сталь
Набор ножей Taller TR-2004 предназначен для использования в процессе приготовления пищи. Высокие прочностные характеристики и резательная способность ножей обеспечивают им длительный период эксплуатации. Удобная подставка помогает постоянно иметь ножи под рукой. Эргономичная форма ручки и отличная сбалансированность позволяет работать предметами, входящими в набор ножей Taller TR-2004, длительное время без ощущения дискомфорта.
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09.01.2019
Легкие, удобно лежат в руке, острые. Очень стильно смотрятся на кухне.
Недостатки:
Каждый отпечаток пальцев виден на подставке для ножей.
Комментарий:
Стоят своих денег, я довольна покупкой.