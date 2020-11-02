Набор ножей Taller TR-2003 представляет собой пять ножей для различных кухонных нужд, установленных на устойчивой подставке с индивидуальными прорезями для каждого ножа. Современный дизайн набора позволит вписать его в любой кухонный интерьер. Оптимальный угол заточки и максимально удобная форма ручек гарантируют качественную работу ножей. Все элементы набора ножей Taller TR-2003 выполнены из легированной стали, что позволяет позволяет мыть в посудомоечной машине не только ножи, но и подставку.

Особенности:

Подставка из нержавеющей легированной стали с силиконовыми ножками для предотвращения скольжения;

Поварской нож с лезвием 20 см х 2.5 мм;

Обвалочный нож с лезвием 15.5 см х 2.5 мм;

Два универсальных ножа с лезвиями 12 см х 2.5 мм;

Нож для чистки с лезвием 8.5см х 2.0 мм;

Высокая прочность и устойчивость ножей к деформации;

Высокие антикоррозийные свойства ножей и подставки;

Благодаря холодной обработки ножей в процессе изготовления лезвия гибкие и прочные;

Режущая кромка устойчива к механическим воздействиям;

Угол заточки ножей обеспечивает максимальное проникновение при резе;

Особая форма пяты клинка не допускает соскальзывание руки на лезвие в процессе работы;

Отличная сбалансированность обеспечивает удобное положение в руке;

Все составляющие набора можно мыть в посудомоечной машине.

Комплектация: