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Ковш TalleR TR-1119 нержавеющая сталь 1,2л

Артикул: 67239
  • Ковш Taller TR-1119 - фото 1
  • Ковш Taller TR-1119 - фото 2
  • Ковш Taller TR-1119 - фото 3
Ковш Taller TR-1119 - фото 1
Ковш Taller TR-1119 - фото 2
Ковш Taller TR-1119 - фото 3
1 780 руб. 
2 780 руб. 
Купить
+ 50 КэтКоинов
Артикул: 67239
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTaller
Тип товараКовши
Объем, л1.2
Высота, см8.5
Диаметр, см14
Вес, кг0.8
Материал корпусанержавеющая сталь
Внутреннее покрытиебез покрытия
Крышка в комплектеда
Материал крышкистекло
Материал ручки (-ек)нержавеющая сталь
Сливесть
Совместимостьвсе типы плит/включая индукционные
Цветсеребро
Для любого вида плит. Шкала литража. Ручка из нержавеющей стали.


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Самовывоз невозможен
Ковш TalleR TR-1119 нержавеющая сталь 1,2л – стоимость товара 1780 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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