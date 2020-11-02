Мышь Logitech M100 Black

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Logitech
|Тип товара
|Компьютерная мышь
|Вес, г
|90
|Длина провода, м
|1.8
|Интерфейс подключения
|USB
|Количество клавиш
|3
|Назначение
|универсальная
|Особенности
|для правой руки
|Размеры (ШxВxД), мм
|62x38x113
|Цвет
|черный
|Разрешение оптического сенсора, dpi
|1000
|Тип соединения
|проводное
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