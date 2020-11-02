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Монитор PHILIPS 21.5" 223V5LSB (00/01) черный

Артикул: 65906
  • Монитор Philips 21.5 223V5LSB 250cd 1920x1080 D-Sub - фото 1
  • Монитор Philips 21.5 223V5LSB 250cd 1920x1080 D-Sub - фото 2
  • Монитор Philips 21.5 223V5LSB 250cd 1920x1080 D-Sub - фото 3
  • Монитор Philips 21.5 223V5LSB 250cd 1920x1080 D-Sub - фото 4
Монитор Philips 21.5 223V5LSB 250cd 1920x1080 D-Sub - фото 1
Монитор Philips 21.5 223V5LSB 250cd 1920x1080 D-Sub - фото 2
Монитор Philips 21.5 223V5LSB 250cd 1920x1080 D-Sub - фото 3
Монитор Philips 21.5 223V5LSB 250cd 1920x1080 D-Sub - фото 4
7 680 руб. 
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+ 103 КэтКоинов
Артикул: 65906
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендPhilips
Тип товараМониторы
Время отклика5 мс
Контрастность1000:1
Покрытие экранаматовое
Яркость250 кд/м2
ЖК-монитор с диагональю 21.5 дюйм., ;тип матрицы экрана TFT TN, ;разрешение 1920x1080 (16:9), ;подключение: VGA, DVI, ;яркость 250 кд/м2, ;контрастность 1000:1, ;время отклика 5 мс.


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Самовывоз невозможен
Монитор PHILIPS 21.5" 223V5LSB (00/01) черный - по цене 7680 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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