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Память оперативная DDR3 CORSAIR 2x4Gb 1600MHz (CMX8GX3M2A1600C9) на которую установлен радиатор охлаждения. Определяется в BIOS по умолчанию: 1.5 В, 1333 МГц. Параметры: 1600 МГц, 1.65 В - выставляются вручную в BIOS.

Память оперативная DDR3 Corsair 2x4Gb 1600MHz (CMX8GX3M2A1600C9) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме на данной странице.