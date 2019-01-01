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Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS

(1)
Артикул: 65030
  • Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS - фото 1
  • Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS - фото 2
Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS - фото 1
Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS - фото 2
6 450 руб. 
Купить
+ 137 КэтКоинов
Артикул: 65030
В наличии
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Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендX-Keeper
Тип товараОхранно-поисковый модуль
Размеры, мм100x50x20
Температурный диапазон работыот -40 до +85°С
Элементы питаниялитиевая батарея CR123A
Количество выходов в эфирстандарт 1 раз в сутки / 1 смс от 1 минуты до 7 дней
Состояние товарановый

Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS предназначен для точного определения местонахождения охраняемого автомобиля для его возврата в случае угона. Имея миниатюрные габариты, устройство помещается в самые труднодоступные места. Автономное питание не требует подключения к проводке автомобиля, найти его по проводам невозможно. Широкий диапазон температур, в которых охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS может бесперебойно работать, позволяет использовать его в самых разнообразных климатических условиях.

Особенности:

  • Температурный диапазон работы - от -40 до +85°С;
  • Количество выходов в эфир - до 1500;
  • Элементы питания - CR123X x 2;
  • Автономная работа - 3.5 года;
  • Надежная защита от сканирования;
  • Использование одновременно двух sim-карт разных операторов сотовой связи;
  • Высокая чувствительность для определения расположения в сложных условиях;
  • Простая система настройки;
  • Передает информацию в нормальных условиях 1 раз в сутки, существует возможность настройки периодичности от 1 мин. до 7 суток;
  • Информация поступает на электронную почту пользователя;
  • Информация передается даже при нулевом и минусовом балансе.

Комплектация:

  • Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS;
  • Двусторонний скотч;
  • SIM-карты (в устройстве);
  • Документация;
  • Упаковка.


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Рейтинг: 4 на основе 1 отзывов
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01.01.2019
Достоинства:
Низкая стоимость ( у остальных цена на 10-15 выше). Хороший срок работы аккумулятора ( при отбивке 2 раза в сутки хватит на 2-3 года). Компактность. Есть мобильное приложение, что удобно. Дополнительно на почту приходит отбивка.

Недостатки:
Есть точно такие же, но на магните, они удобнее устанавливаются. Большой радиус. Машина стоит в гараже, показывает радиус около 1500 м (1,5 км) - это многовато.

Комментарий:
В целом хорошая штука.

Самовывоз невозможен
Охранно-поисковый модуль X-Keeper Invis DUOS - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 6450 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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