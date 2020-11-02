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Парковочный датчик Multitronics PT-4TC (4 датчика серый)

Артикул: 62374
  • Парковочный датчик Multitronics PT-4TC (4 датчика серый) - фото 1
  • Парковочный датчик Multitronics PT-4TC (4 датчика серый) - фото 2
Парковочный датчик Multitronics PT-4TC (4 датчика серый) - фото 1
Парковочный датчик Multitronics PT-4TC (4 датчика серый) - фото 2
3 310 руб. 
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+ 53 КэтКоинов
Артикул: 62374
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендMultitronics
Тип товараПарковочный датчик
Визуальное оповещениеда
Диаметр датчика20
Звуковое оповещениеда
Количество датчиков4
Максимальное детектируемое расстояние2.5 м
Минимальное детектируемое расстояние0.3 м
Наличие дисплея у блокада
Наличие камеры заднего виданет
Тип крепленияв бампер
Парковочный радар (парктроник) работает совместно с бортовыми компьютерами Multitronics и выводит на их дисплей информацию о наличии препятствий.


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Самовывоз невозможен
Парковочный датчик Multitronics PT-4TC (4 датчика серый) - купить по цене 3310 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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