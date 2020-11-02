ИБП APC BR1500G-RS

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|APC
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|13.4
|Время работы при полной нагрузке
|5.1 мин
|Входное напряжение
|176-294 В
|Высота, см
|30
|Выходная мощность
|1500 ВА/865 Вт
|Длина, см
|39
|Защита локальной сети
|есть
|Защита телефонной линии
|есть
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|3
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|441 Дж
|Общее количество выходных разъёмов питания
|6
|Производство
|Филиппины
|Тип выходных разъемов питания
|розетка евростандарт
|Тип ИБП
|линейно-интерактивный
|Форма выходного сигнала
|ступенчатая аппроксимация синусоиды
|Ширина, см
|11.2
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