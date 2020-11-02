Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

ИБП APC BR1200GI

Артикул: 55753
ИБП APC BR1200GI
27 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 55753
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
Поделиться:
Получить подарок
БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг11.6
Общее количество выходных разъёмов питания10
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияRJ-11
Тип выходных разъемов питанияRJ-45
Тип выходных разъемов питанияIEC-320-C14 (компьютерная розетка)
Тип выходных разъемов питанияIEC 320 C13 (компьютерный)
ПроизводствоФилиппины
Максимальная поглощаемая энергия импульса420 Дж
Время работы при полной нагрузке5.5 мин
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи5
Защита телефонной линииесть
Защита локальной сетиесть
Длина, см38
Выходная мощность1200 ВА / 720 Вт
Высота, см30
Входное напряжение176-294 В
Ширина, см11.2
ИБП APC BR1200GI. Выходная мощность - 1200 ВА, 720 Вт. Уровень шума - 45 дБ. Входное напряжение - 176 - 294 В.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
ИБП APC BR1200GI - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...