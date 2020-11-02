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ИБП APC Back-UPS BX1400UI черный

Артикул: 55734
ИБП APC Back-UPS BX1400UI черный
17 010 руб. 
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+ 97 КэтКоинов
Артикул: 55734
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Этот товар можно купить в кредит 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендAPC
Тип товараИБП
Вес, кг10.5
Время работы при полной нагрузке2 мин.
Входное напряжение150 - 280 В
Высота, см21.5
Выходная мощность1400 Вт
Длина, см33.5
Защита локальной сетиесть
Защита телефонной линииесть
Максимальная поглощаемая энергия импульса273 Дж
Общее количество выходных разъёмов питания6
ПроизводствоФилиппины
Тип выходных разъемов питанияIEC-320-C14 (компьютерная розетка)
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Форма выходного сигналаступенчатая аппроксимация синусоиды
Ширина, см13
ИБП APC Back-UPS BX1400UI. Эффективная мощность - 700 Вт. Уровень шума - 45 дБА. 2 аккумулятора.


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Самовывоз невозможен
ИБП APC Back-UPS BX1400UI черный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 17010 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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