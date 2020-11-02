ИБП APC BK350EI

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|APC
|Тип товара
|ИБП
|Вес, кг
|6.3
|Время работы при полной нагрузке
|9 мин.
|Входное напряжение
|180-266 В
|Высота, см
|16.5
|Выходная мощность
|350 ВА/210 Вт
|Длина, см
|28.5
|Защита локальной сети
|есть
|Защита телефонной линии
|есть
|Количество выходных разъёмов с питанием от батареи
|3
|Максимальная поглощаемая энергия импульса
|480 Дж
|Общее количество выходных разъёмов питания
|4
|Производство
|Филиппины
|Тип выходных разъемов питания
|IEC-320-C14 (компьютерная розетка)
|Тип ИБП
|пассивный
|Форма выходного сигнала
|ступенчатая аппроксимация синусоиды
|Ширина, см
|9
Телефон для звонков в Краснодаре
Круглосуточная горячая линия
8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный
Электронная почта
Для добавления отзыва войдите в личный кабинет
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.
Оставить отзыв