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ИБП Tripplite (AVRX550UD) 550VA ultra-compact 230V line-interactive UPS with CEE 7/7 SCHUKO

Артикул: 55715
ИБП Tripplite (AVRX550UD) 550VA ultra-compact 230V line-interactive UPS with CEE 7/7 SCHUKO
7 680 руб. 
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+ 84 КэтКоинов
Артикул: 55715
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 2 года
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTripplite
Тип товараИБП
Вес, кг5
Количество выходных разъёмов с питанием от батареи4
Форма выходного сигналасинусоида
Тип ИБПлинейно-интерактивный
Тип выходных разъемов питанияCEE 7 (евророзетка)
ПроизводствоСША
Общее количество выходных разъёмов питания8
Максимальная поглощаемая энергия импульса320 Дж
Защита телефонной линиинет
Время переключения на батарею5 мс
Защита локальной сетинет
Длина, см15
Выходная мощность550 ВА
Высота, см12
Входное напряжение159-282 В
Время работы при полной нагрузке3 мин.
Ширина, см28
ИБП Tripplite (AVRX550UD). 8 выходных разъемов питания. КПД - 95 %. Вес - 5 кг.


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ИБП Tripplite (AVRX550UD) 550VA ultra-compact 230V line-interactive UPS with CEE 7/7 SCHUKO - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 7680 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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