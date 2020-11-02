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Бра Arte lamp Scorcio A7003AP-2SS

Артикул: 53083
Настенный светильник Arte Lamp Picture Lights LED A7003AP-2SS
3 600 руб. 

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3 590 руб. 

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Артикул: 53083
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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Коллекция SCORCIO
filter_noneТовар входит в коллекцию SCORCIO
БрендArte Lamp
Тип товараНастенные светильники
Тип светильниканастенный
Стильмодерн
Количество ламп2
Тип цоколяLED
Максимальная мощность лампы, Вт3
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Высота, см8
Длина, см50
Ширина, см14
Вес, кг0.65
Настенный светильник Arte Lamp Picture Lights. Цоколь - LED. 2 лампы. Площадь освещения - 3 м.кв.


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Бра Arte lamp Scorcio A7003AP-2SS - этот товар вы можете купить по цене 3600 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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