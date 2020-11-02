Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
8(861)205-74-98
Поиск по сайту
Halloween weekend! Halloween weekend — кошмарные скидки до 70%! Halloween weekend!
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Личный кабинет
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Спот Arte lamp Picture Lights Basic A5023AP-1WG

Артикул: 53066
Настенный светильник Arte Lamp Picture Lights A5023AP-1WG
2 100 руб. 
Купить
+ 97 КэтКоинов
Артикул: 53066
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
Поделиться:
Получить подарок
Коллекция Picture Lights Basic
filter_noneТовар входит в коллекцию Picture Lights Basic
БрендArte Lamp
Тип товараПодсветка интерьерная
Стильклассика
Количество ламп1
Тип цоколяE14
Максимальная мощность лампы, Вт40
Материал основанияметалл
Материал плафона/абажураметалл
Длина, см22
Ширина, см25
Вес, кг1.4
Высота, см19
Настенный светильник Arte Lamp Picture Lights. Цоколь - Е14. 1 лампа. Максимальная мощность лампы - 40 Вт.


Для добавления отзыва войдите в личный кабинет

Отзывы
Отзыв - отличная возможность поделиться с другими
информацией о товаре на основе своего опыта.
Станьте первым, кто оставил отзыв.

Оставить отзыв

Самовывоз невозможен
Спот Arte lamp Picture Lights Basic A5023AP-1WG - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2100 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформите покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

Похожие товары

Быстрая и надежная доставка в вашем городеБыстрая и надежная доставка в вашем городе
Удобные способы оплаты онлайн или при полученииУдобные способы оплаты онлайн или при получении
Весь ассортимент сертифицирован для РФВесь ассортимент сертифицирован для РФ
Отличный сервис и официальная гарантияОтличный сервис и официальная гарантия
КотоФото
Принимаем банковские карты
Принимаем банковские карты
Банк-партнер
Банк-партнер
Яндекс.Маркет
Мы на Яндекс.Маркете

Телефон для звонков в Краснодаре

8 (861) 205-74-98

Круглосуточная горячая линия

8 (800) 505-43-75Звонок по России бесплатный

Электронная почта

info@kotofoto.ru

Интернет-гипермаркет актуальных товаров «КотоФото»© 2008–2020. Все цены указаны в рублях РФ.
Наши реквизиты для юридических лицПолитика конфиденциальностиКарты сайта
Загрузка...
Загрузка...