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Радиатор Масляный Timberk Tor 21 2009 Bc

Артикул: 51402
  • Масляный радиатор Timberk TOR 21.2009 BC - фото 1
  • Масляный радиатор Timberk TOR 21.2009 BC - фото 2
  • Масляный радиатор Timberk TOR 21.2009 BC - фото 3
Масляный радиатор Timberk TOR 21.2009 BC - фото 1
Масляный радиатор Timberk TOR 21.2009 BC - фото 2
Масляный радиатор Timberk TOR 21.2009 BC - фото 3
4 390 руб. 
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+ 113 КэтКоинов
Артикул: 51402
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTimberk
Тип товараМасляный радиатор
Количество секций9
Мощность обогрева2000 Вт
Напряжение220 В
Площадь обогрева24 кв.м
Регулировка мощностиесть
Таймернет
Термостатесть
Управлениемеханическое
Защита от мороза, отключение при перегревеесть
Тип установкиНапольный
Вес, кг9

Масляный радиатор Timberk TOR 21.2009 BC выполнен в классическом стиле. Три режима позволяют настроить необходимую мощность нагрева. Транспортировочные ролики служат для быстрого перемещения радиатора в нужное место, а держатель сетевого шнура позволяет регулировать необходимую длину шнура. Обогреватель не сушит воздух, не сжигает пыль и кислород. Благодаря наличию каминного эффекта, воздух прогревается очень быстро. Масляный радиатор Timberk TOR 21.2009 BC обладает высокой степенью безопасности, так как не имеет открытых нагревательных элементов.

Особенности:

  • Ручка для переноски прибора;
  • Индикатор нагрева;
  • Колесики для облегчения перемещения радиатора;
  • Сетевого шнур со специальным отсеком-держателем;
  • Три ступени нагрева;
  • Предохранение от перегрева и замерзания;
  • Технология STEEL SAFETY исключает утечку масла;
  • Белый цвет корпуса.

Комплектация:

  • Масляный радиатор Timberk TOR 21.2009 BC;
  • Роликовые колеса в сборе (2 шт.);
  • U-образная скоба (2 шт.);
  • Барашковая гайка;
  • Талон гарантийного обслуживания;
  • Руководство;
  • Упаковка.


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Самовывоз невозможен
Радиатор Масляный Timberk Tor 21 2009 Bc - купить по цене 4390 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Доступен самовывоз и доставка.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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