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Память оперативная DDR3 16Gb PC12800 ECC REG Kingston (KVR16LR11D4/16)

Артикул: 50969
  • Память DDR3 16Gb PC12800 ECC REG Kingston (KVR16LR11D4/16) - фото 1
  • Память DDR3 16Gb PC12800 ECC REG Kingston (KVR16LR11D4/16) - фото 2
Память DDR3 16Gb PC12800 ECC REG Kingston (KVR16LR11D4/16) - фото 1
Память DDR3 16Gb PC12800 ECC REG Kingston (KVR16LR11D4/16) - фото 2
13 470 руб. 
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+ 63 КэтКоинов
Артикул: 50969
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
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Этот товар можно купить в кредит 
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БрендKingston
Тип товараПамять оперативная
Тип памятиDDR3L
Тактовая частота1600 МГц
Поддержка ECCесть
CAS Latency (CL)11
Вес, кг0.02
Высота, см0.7
Длина, см19
Объем одного модуля16 ГБ
Форм-фактордля компьютеров (DIMM)
Напряжение питания1.35 В
Низкопрофильная (Low Profile)нет
Пропускная способность12800 Мб/с
1 модуль памяти DDR3L, объем модуля 16 Гб, форм-фактор DIMM, 240-контактный, частота 1600 МГц, поддержка ECC, CAS Latency (CL): 11


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Память оперативная DDR3 16Gb PC12800 ECC REG Kingston (KVR16LR11D4/16) - данный товар вы можете купить по цене по цене 13470 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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