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Термос универсальный Biostal NG-1500-1 1,5 л

Артикул: 50767
  • Термос Biostal Универсальный 1,5Л Ng-1500-1 - фото 1
  • Термос Biostal Универсальный 1,5Л Ng-1500-1 - фото 2
  • Термос Biostal Универсальный 1,5Л Ng-1500-1 - фото 3
Термос Biostal Универсальный 1,5Л Ng-1500-1 - фото 1
Термос Biostal Универсальный 1,5Л Ng-1500-1 - фото 2
Термос Biostal Универсальный 1,5Л Ng-1500-1 - фото 3
1 490 руб. 
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Артикул: 50767
В наличии
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БрендBiostal
Тип товараТермос
Объем, л1.5
Выполненный из прочной нержавеющей стали, благодоря чему может переносить слабые удары. Имеет широкое горло со специальной универсальной пробкой, которая изготовлена из прочного пластика, легко разбирается для мытья и, обладая дополнительной теплоизоляцией, позволяет термосу дольше хранить тепло. Может использоваться как термос для напитков, так и для еды (первое, второе).


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Термос универсальный Biostal NG-1500-1 1,5 л - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1490 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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