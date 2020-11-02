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Жилет Страховочный Sm 00003383 С Подголовником Р 50-54 До 100Кг Оранж (L)

Артикул: 50725
Описание товара скоро будет готово,
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Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
620 руб. 
800 руб. 
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Артикул: 50725
В наличии
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Официальная гарантия производителя
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендСпортивные Мастерские
Тип товараЖилет страховочный
Тип застежкиремни
Наличие кармановнет
Максимальная нагрузка100 кг
Наличие воротаесть
ПроизводствоРоссия
Размер50/54
Свистокнет
Цветоранжевый

Жилет страховочный SM 00003383 используется для защиты в экстремальных ситуациях при нахождении на воде. Необходим в речных или морских прогулках, пригодится при занятиях водными видами спорта, не будет лишним на рыбалке или охоте. Выполнен из качественных материалов, имеет объемный подголовник, обеспечивающий надежную защиту от попадания воды в верхние дыхательные пути.

Особенности:

  • Материал изготовления - полиэстер Оксфорд 210 PU;
  • В качестве наполнителя используется вспененный под высоким давлением полиэтилен;
  • Объемный подголовник дополнительно защищает голову;
  • Имеется возможность подгонки жилета под размер с помощью строп;
  • Обеспечивается высокая степень плавучести;
  • Водоотталкивающая пропитка материала.

Комплектация:

  • Жилет страховочный SM 00003383;
  • Упаковка.


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Жилет Страховочный Sm 00003383 С Подголовником Р 50-54 До 100Кг Оранж (L) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 620 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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