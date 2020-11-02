Головоломка Spin Master Perplexus Original, 100 барьеров

Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Spin Master
|Тип товара
|Головоломка
|Материал
|металл
|Возраст
|от 8 лет
|Материал
|пластмасса
|Вес, кг
|0.4
Головоломка Spin Master Perplexus Original представляет собой увлекательный объемный лабиринт, помещенный в прозрачную пластиковую сферу, по которому нужно, преодолевая сложные барьеры, провести металлический шарик. Игрушка развивает пространственное мышление, учит концентрировать внимание, координировать движения. Головоломка Spin Master Perplexus Original понравится как детям, так и взрослым.
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