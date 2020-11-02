Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
|Бренд
|Taf toys
|Тип товара
|Коврик развивающий
|Вес, кг
|0.8
|Звуковые эффекты
|есть
|Материал
|текстиль
Многофункциональный центр в кроватку Taf toys - развивающая игрушка, которая привлечет внимание малыша и будет способствовать развитию слуха, зрения и тактильных ощущений ребенка. Яркие рисунки займут время малыша при нахождении в кроватке, так как есть возможность прикрепить центр к бортику. Многофункциональный центр в кроватку Taf toys состоит из текстильных и пластиковых элементов, оснащенный световыми и звуковыми эффектами.
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