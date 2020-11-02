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Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM

Артикул: 49636
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool THETA 15 PWM - фото 3
700 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 49636
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
SocketLGA1155
Уровень шума17.8 - 36 дБ
СовместимостьPentium G
СовместимостьIntel Core i7/i5/i3
Регулятор оборотовнет
Наличие тепловых трубокнет
Назначениедля процессора
Ширина, см10.22
Материал радиатораалюминий
Длина, см10.15
Диаметр вентилятора, мм100
Вес, кг0.318
SocketLGA1156
SocketLGA1151
Максимальная скорость вращения, об/мин2800
ПроизводствоКитай
Высота, см7
Тип коннектора4-pin PWM
Минимальная скорость вращения, об/мин800
Диаметр - 100 мм. Уровень шума - 17.8 - 36 дБ


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