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Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT

Артикул: 49635
  • Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT - фото 1
  • Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT - фото 2
  • Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT - фото 3
  • Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT - фото 4
Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT - фото 1
Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT - фото 2
Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT - фото 3
Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT - фото 4
3 560 руб. 
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+ 55 КэтКоинов
Артикул: 49635
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 6 мес
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендDeepcool
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
СовместимостьLGA1366
Регулятор оборотовнет
СовместимостьCore 2 Duo
СовместимостьCore 2 Quad
СовместимостьCore 2 Extreme
СовместимостьPentium/Pentium G
СовместимостьIntel Socket 250W
СовместимостьLGA2011
СовместимостьLGA1156
SocketLGA1155
СовместимостьLGA1155
СовместимостьLGA1150
СовместимостьLGA775
СовместимостьCore i7/i5/i3
СовместимостьPentium D/Pentium 4
СовместимостьCeleron Dual-Core
СовместимостьCeleron/Celeron D
Уровень шума12.6 - 31.1 дБ
Наличие тепловых трубокесть
Назначениедля процессора
Ширина, см14
SocketFM1
SocketAM3+
SocketFM2
SocketFM2+
SocketLGA2011
SocketAM2
SocketAM2+
SocketLGA1151
SocketAM3
SocketLGA1156
Материал радиаторамедь
SocketLGA1366
SocketLGA775
Вес, кг1.08
Диаметр вентилятора, мм140
Длина, см13.6
Материал радиатораалюминий
Высота, см16.8
Максимальная скорость вращения, об/мин1400
ПроизводствоКитай
Тип коннектора4-pin PWM
Минимальная скорость вращения, об/мин300
Диаметр - 140 мм. Уровень шума - 12.6 - 31.1 дБ


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Вентилятор для процессора Deepcool REDHAT - данный товар вы можете купить по цене по цене 3560 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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