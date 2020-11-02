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Кулер Titan TTC-NK35TZ/R(KU)

Артикул: 49609
  • Вентилятор для процессора Titan TTC-NK35TZ/R(KU) - фото 1
  • Вентилятор для процессора Titan TTC-NK35TZ/R(KU) - фото 2
  • Вентилятор для процессора Titan TTC-NK35TZ/R(KU) - фото 3
Вентилятор для процессора Titan TTC-NK35TZ/R(KU) - фото 1
Вентилятор для процессора Titan TTC-NK35TZ/R(KU) - фото 2
Вентилятор для процессора Titan TTC-NK35TZ/R(KU) - фото 3
1 790 руб. 
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+ 50 КэтКоинов
Артикул: 49609
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — 1 год
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендTitan
Тип товараВентилятор для процессора
SocketLGA1150
СовместимостьAthlon X2
Назначениедля процессора
Наличие тепловых трубокесть
Регулятор оборотовнет
СовместимостьCeleron D
СовместимостьPhenom
СовместимостьSempron
СовместимостьCore 2 Duo
SocketLGA1155
СовместимостьCore 2 Quad
СовместимостьPentium D
СовместимостьAthlon 64
СовместимостьCore 2 Extreme
СовместимостьAMD Opteron
СовместимостьCore i7 9xx
Уровень шума21дБ
Материал радиаторамедь
Материал радиатораалюминий
Длина, см12
Socket754
SocketFM2
SocketAM2
SocketLGA1151
SocketAM3
SocketFM1
SocketLGA1156
SocketLGA1366
SocketLGA775
Socket939
SocketAM3 plus
SocketFM2 plus
SocketAM2 plus
Socket940
Вес, кг0.674
Диаметр вентилятора, мм95
Ширина, см16.6
Максимальная скорость вращения, об/мин2200
ПроизводствоКитай
Минимальная скорость вращения, об/мин2200
Высота, см9.7
Тип коннектора3-pin
Диаметр - 95 мм. Уровень шума - 21дБ


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Самовывоз невозможен
Кулер Titan TTC-NK35TZ/R(KU) - по цене 1790 руб. в Краснодаре. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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