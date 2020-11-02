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Видеорегистратор TrendVision MR-700P

Артикул: 48369
  • Видеорегистратор TrendVision MR-700P - фото 1
  • Видеорегистратор TrendVision MR-700P - фото 2
Видеорегистратор TrendVision MR-700P - фото 1
Видеорегистратор TrendVision MR-700P - фото 2
8 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Артикул: 48369
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БрендTrendVision
Тип товараВидеорегистраторы
Угол обзора160°
Возможность записи события в отдельный файлесть
Режим записициклическая
Наличие экранаесть
Наличие радар детекторанет
Наличие ГЛОНАССнет
Наличие GPSнет
Максимальное разрешение видеозаписи1920x1080
Конструкциязеркало заднего вида
Кол-во камер1
Длительность разрыва записинет
Диагональ экрана, дюйм4.3
Датчик удара (G-сенсор)есть
Наличие встроенного микрофонада
Состояние товарановый
Длина, см31.4
Высота, см1.4
Вес, кг0.31

Видеорегистратор TrendVision MR-700P - высокопроизводительное устройство, сочетающее в себе автомобильное зеркало заднего вида и прибор для видеонаблюдения во время дорожного движения. Благодаря такому исполнению прибор практически незаметен для постороннего взгляда. Мощный производительный процессор Ambarella A7LA30 гарантирует высокую работоспособность аппарата. Благодаря современной чувствительной матрице OmniVision OV4689 видеорегистратор TrendVision MR-700P поддерживает запись видео в формате Full HD с разрешением 1920x1080 пикселей.

Особенности:

  • Датчик удара (G-сенсор) защищает видеофайлы от стирания и перезаписи при резких движениях автомобиля;
  • Детектор движения автоматически включает камеру при появлении в кадре движущихся объектов, что обеспечивает дополнительную безопасность во время стоянки;
  • Объектив прибора имеет широкий угол обзора 135°;
  • Предварительный просмотр видеоматериала набольшом дисплее с диагональю 4.3";
  • Голосовые подсказки;
  • Поляризационный фильтр, идущий в комплекте, улучшает качество изображения, повышая его контрастность и устраняя блики и отражения на стекле;
  • Прибор может работать при выключенном двигателе, так как питается не только от бортовой сети автомобиля, но и от аккумулятора.

Комплектация:

  • Видеорегистратор в зеркале TrendVision MR-700P;
  • Специальный поляризационный фильтр;
  • Адаптер в прикуриватель автомобиля;
  • A/V кабель (тюльпаны) для подключения монитора;
  • Кабель USB для ПК;
  • Кабель mini USB - A/V для подключения парковочной камеры;
  • Эластичные держатели для крепления на оригинальное зеркало;
  • Ветошь для ухода за зеркалом;
  • Инструкция на русском языке;
  • Гарантийный талон;
  • Упаковка.

Видео:

Видеообзор на Видеорегистратор TrendVision MR-700P

Видеообзор Видеорегистратор TrendVision MR-700P



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