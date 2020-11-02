Пылесос Thomas TWIN Panther

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|Этот товар можно купить в кредит
|Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
|Бренд
|Thomas
|Тип товара
|Пылесосы
|Основной цвет
|черный
|Дополнительный цвет
|серый
|Тип уборки
|влажная/сухая
|Тип пылесборника
|мешок
|Емкость пылесборника
|4 л
|Потребляемая мощность, Вт
|1600
|Мощность всасывания, Вт
|240
|Труба всасывания
|телескопическая
|Уровень шума, дБ
|68
|Комплектация
|пылесос, насадки: пол/ковер, для влажной уборки, для мягкой мебели, щелевая, адаптер для гладких поверхностей
|Длина сетевого шнура
|6 м
|Прочее
|съёмный резервуар для моющего раствора 2.4 л, бак для грязной воды 4 л
|Вес, кг
|11
|Размеры (ВxШxГ), см
|32.4x48.3x35.3
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