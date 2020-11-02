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Нож Victorinox RangerGrip 78 0 9663 MC 130мм 12 функц красно-чёрный

Артикул: 46776
  • Нож Victorinox RangerGrip 78 0.9663.MC 130мм 12 функц. красно-чёрный - фото 1
  • Нож Victorinox RangerGrip 78 0.9663.MC 130мм 12 функц. красно-чёрный - фото 2
Нож Victorinox RangerGrip 78 0.9663.MC 130мм 12 функц. красно-чёрный - фото 1
Нож Victorinox RangerGrip 78 0.9663.MC 130мм 12 функц. красно-чёрный - фото 2
5 210 руб. 
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Артикул: 46776
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная гарантия
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVictorinox
Тип товараНож
Вес, кг0.17
Длина, см13
Количество функций12

Victorinox RangerGrip 78 0.9663.MC - это швейцарский нож красно-черного цвета, выполняющий множество различных функций. На каждый швейцарский нож Victorinox распространяется пожизненная гарантия от производителя на материалы и качество сборки.

Особенности:

  • Нож Victorinox RangerGrip может выполнять 12 функций: большое лезвие с системой блокировки, консервный нож с малой отверткой 3 мм, открывалка для бутылок с плоской отверткой и инструментом для зачистки проводов, пила по дереву, шило, крестовая отвертка, пинцет, зубочистка, кольцо для ключей;
  • Инструменты ножа были выполнены из нержавеющей стали, рукоять - из пластика; все использованные материалы не токсичны и безопасны для здоровья;
  • Серейторная (волнистая) заточка лезвия делает клинок более удобным для разрезания материалов, которые плохо поддаются обычному ножу;
  • Victorinox RangerGrip оснащен системой фиксации лезвия: нож не закроется сам в процессе работы и не навредит вашему здоровью;
  • Нож открывается одной рукой с помощью специальной петли, расположенной на лезвии ножа.



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Самовывоз невозможен
Нож Victorinox RangerGrip 78 0 9663 MC 130мм 12 функц красно-чёрный - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 5210 руб., позвонив по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре, или оформив покупку через корзину.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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