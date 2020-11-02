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Главная Товары для строительства и ремонта Ручной инструмент Мультитулы Victorinox Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3 0239 N 105мм 39 функц в нейл чехле

Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3 0239 N 105мм 39 функц в нейл чехле

Артикул: 46613
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3.0239.N 105мм 39 функц. в нейл. чехле - фото 1
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3.0239.N 105мм 39 функц. в нейл. чехле - фото 2
  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3.0239.N 105мм 39 функц. в нейл. чехле - фото 3
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3.0239.N 105мм 39 функц. в нейл. чехле - фото 1
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3.0239.N 105мм 39 функц. в нейл. чехле - фото 2
Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3.0239.N 105мм 39 функц. в нейл. чехле - фото 3
15 140 руб. 
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+ 263 КэтКоинов
Артикул: 46613
В наличии
Безопасный возврат 14 дней
Официальная гарантия производителя — пожизненная гарантия
Этот товар можно купить в кредит 
Этот товар можно купить в рассрочку от 2 524 руб./месяц 
Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендVictorinox
Тип товараМультитул
Вес, кг0.4
Длина, см10.5
Количество функций39
Материалметалл

Мультитул Victorinox SwissTool Spirit 3.0239.N представляет собой своего рода пассатижи с рукоятками, которые образуют ножны для размещения различных инструментов.

Особенности:

  • Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3.0239 N имеет 39 функций: острогубцы, отвертка 2 мм, отвертка 3 мм, инструмент для перекусывания тонкой и мягкой проволоки до 40 HRc, открывалка для бутылок, отвертка 6 мм, инструмент для вскрытия тары (фомка), лезвие с комбинированной заточкой, ножницы, напильник по металлу, ножовка по металлу, пила по дереву, шило, кернер, крестовая отвертка 1+2, стамеска, скребок, инструмент для снятия изоляции, инструмент для сгибания проволоки, скребок изоляции, инструмент для очистки проводов от изоляции, консервный нож, многофункциональный крючок, соединение для штопора, инструмент для перекусывания твердой проволоки, отверстие для шнура, индивидуальные фиксирующие пружины, уникальный механизм фиксирования инструментов, кейс для хранения битов, ключ для битов, мини-отвертка, штопор, удлинитель для ключа для битов;
  • Режущие края SwissTool немного загнуты, и поэтому исключена возможность пореза при использовании других инструментов;
  • Все инструменты доступны снаружи, так что нет необходимости открывать все функции, каждый инструмент имеет собственную пружину.

Комплектация:

  • Мультитул;
  • Нейлоновый чехол.



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Мультитул Victorinox SwissTool Spirit Plus 3 0239 N 105мм 39 функц в нейл чехле - данный товар вы можете купить по цене по цене 15140 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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