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Игрушка Intex 58523 для катания по воде Касатка

Артикул: 45904
  • Игрушка Intex 58523 для катания по воде Касатка - фото 1
  • Игрушка Intex 58523 для катания по воде Касатка - фото 2
  • Игрушка Intex 58523 для катания по воде Касатка - фото 3
Игрушка Intex 58523 для катания по воде Касатка - фото 1
Игрушка Intex 58523 для катания по воде Касатка - фото 2
Игрушка Intex 58523 для катания по воде Касатка - фото 3
1 170 руб. 
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+ 64 КэтКоинов
Артикул: 45904
В наличии
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Гарантия исполнения заказа 1000 руб.
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БрендIntex
Тип товара

Характеристики:

  • Размер: 152 х 114 х 86 см
  • Возраст: от 3 лет
  • Материал: винил, толщина стенок 0,25 мм
  • Оснащен 2 ручками-держателями
  • Размер упаковки: 20 х 19 х 7 см
  • Вес упаковки: 0,8 кг


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    Самовывоз невозможен
    Игрушка Intex 58523 для катания по воде Касатка - этот товар вы можете купить по цене 1170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(861)205-74-98 в Краснодаре.
    Стоимость доставки по всей России в любой город транспортной компанией можно посчитать, перейдя по ссылке
    Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.

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